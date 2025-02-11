Чемпионка из Эстонии: не люблю говорить, что я из русской семьи

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина высказалась о том, что росла в русской семье, хотя является гражданкой истории, родилась там и имеет только эстонский паспорт.

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« Я — г р а ж д а н к а Э с т о н и и , р о д и л а с ь з д е с ь , х о т я в ы р о с л а в р у с с к о й с е м ь е , г д е в с е г о в о р я т н а р у с с к о м . С е й ч а с д л я м е н я в а ж н о в ы у ч и т ь я з ы к , и я с т р е м л ю с ь р а з в и в а т ь с я в э т о м н а п р а в л е н и и . Я и з э с т о н с к о й с е м ь и , п р о с т о р у с с к о я з ы ч н о й . В о т п о э т о м у я н е л ю б л ю г о в о р и т ь , ч т о т и п а в о т и з р у с с к о й с е м ь и . М ы в с е в Э с т о н и и р о д и л и с ь . Я э с т о н к а , я ж е р о д и л а с ь т у т , у м е н я п а с п о р т э с т о н с к и й . И н а э с т о н с к о м я т о ж е г о в о р ю , п р о с т о н е т а к ч и с т о , к а к н а с в о е м р о д н о м я з ы к е » , — п р и в о д и т с л о в а П е т р ы к и н а R u s D e l f i .

Напомним, на чемпионате Европы — 2025 Петрыкина принесла Эстонии первую золотую медаль на европейском первенстве в женском одиночном катании в истории страны.