Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщается на сайте организации.

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48-летний Сихарулидзе, который был единственным претендентом на пост, он избран единогласно на внеочередной выборной конференции. С апреля 2023-го он исполнял обязанности главы организации.

Сихарулидзе выступал в парном катании с Еленой Бережной. Вместе они стали олимпийскими чемпионами и вице-чемпионами Игр, а также двукратными победителями мировых и европейских первенств.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.