Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщается на сайте организации.

Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России
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48-летний Сихарулидзе, который был единственным претендентом на пост, он избран единогласно на внеочередной выборной конференции. С апреля 2023-го он исполнял обязанности главы организации.

Сихарулидзе выступал в парном катании с Еленой Бережной. Вместе они стали олимпийскими чемпионами и вице-чемпионами Игр, а также двукратными победителями мировых и европейских первенств.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Елена Бережная