Тарасова оценила избрание Сихарулидзе на пост главы ФФККР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Антона Сихарулидзе с избранием на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), передает «Матч ТВ».

« В е р ю , ч т о п р и н е м н а с д о п у с т я т н а м е ж д у н а р о д н у ю а р е н у . П р е к р а с н о — ч т о о н п р о ш е л е д и н о г л а с н о , з н а ч и т в с е х о т е л и , ч т о б ы б ы л о н . И я в т о м ч и с л е » , — с к а з а л а Тарасова.

Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.