Авербух оценил Схарулидзе в качестве руководителя

Авербух назвал Сихарулидзе дипломатичным и стратегически сильным руководителем.

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11 февраля Антон Сихарулидзе был избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее он был исполняющим обязанности главы организации.