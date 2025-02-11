Камила Валиева не консультировалась с ФФККР по вопросу возвращения медалей.

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Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Валиева сейчас отбывает 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы-2022; трех медалей чемпионатов России – золота-2021, серебра-2022 и бронзы-2023; а также серебра финала Гран-при страны 2023 года и наград на отдельных этапах серии.

« М ы н е к о н с у л ь т и р о в а л и с ь с Камилой по поводу перераспределения медалей. Официально она давно не выходила на связь, но мы видели ее на наших мероприятиях. У нее все хорошо, она катается в шоу, у нее все в порядке. Я знаю, что она говорила, что ей было бы интересно вернуться в большой спорт, кататься. Дай бог, чтобы у нее это получилось. Но пока обсуждения на эту тему у нас не было», – сказал Сихарулидзе.

Также глава ФФККР ответил на вопрос о возвращении призовых и медалей.