Семилетняя фигуристка рассказала о насилии со стороны тренера

Фигуристки Мария и Елизавета Козловские (семь и восемь лет соответственно) рассказали о насилии со стороны тренеров в одной из московских школ. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

« П о т о м м ы у ч и л и с ь п р ы г а т ь в с я к и е д в о й н ы е — з а к а ж д ы й п л о х о й р а з н а с б и л и ч е х л о м п о т о м у м е с т у , г д е т ы н е и с п р а в и л а о ш и б к у . К о г д а я д е л а л а а к с е л ь с м е с т а , м н е г о в о р и л и , ч т о , е с л и я н е п о д т я н у н о г у , м е н я у д а р я т з у б ц о м п о н о г е . Д р у г а я д е в о ч к а в г р у п п е , н е с е с т р а , о д н а ж д ы н е п р ы г н у л а д у п е л ь — и е е п р а в д а у д а р и л и з у б ц о м п о н о г е » , — р а с с к а з а л а М а р и я .

Елизавета добавила, что один из тренеров угрожал ей тем, что если она не прыгнет двойной аксель, то родители отдадут ее в детдом. Родители спортсменок Максим и Лия Козловские уже заявили «Спорт-Экспрессу», что написали заявление в полицию из-за насилия со стороны тренера.

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Российские фигуристы после февраля 2022 года не выступают на международных турнирах. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что допустил российских и белорусских спортсменов до квалификационных турниров зимних Олимпийских игр — 2026.