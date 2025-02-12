Фигуристка Горбачева выступит в финале Гран-при России, залечив травму

Алина Горбачева выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, несмотря на перенесенную травму. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

9 февраля фигуристка сообщила, что травмировала пах после неудачного падения.

" Б о л ь ш о е с п а с и б о в р а ч а м , к о т о р ы е с д е л а л и в с е в о з м о ж н о е и н е в о з м о ж н о е , ч т о б ы я с м о г л а п о е х а т ь н а с т а р т ! Д о в с т р е ч и в К р а с н о я р с к е " , - н а п и с а л а Горбачева.

Горбачевой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата России. Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.