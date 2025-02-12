Винер анонсировала объявление нового главного тренера сборной России

Имя преемника Ирины Винер на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике скоро будет обнародовано. Об этом Винер сообщила в комментарии порталу Odds.ru.

« К т о б у д е т м о и м п р е е м н и к о м , с к о р о о б я з а т е л ь н о о п у б л и к у ю т » , — с к а з а л а Винер.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.