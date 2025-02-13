Самоделкина заняла четвертое место на Азиатских играх

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, заняла четвёртое место на Азиатских играх — 2025, которые проходили в Харбине (Китай). За своё выступление она набрала 188,43 балла.

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Победу одержала южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён с результатом 219,44 балла. Второе место заняла трёхкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото. Тройку призёров замкнула японка Хана Ёсида.

Фигурное катание. Азиатские игры — 2025, Харбин (Китай). Женщины. Результаты: