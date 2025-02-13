Фигуристы Шешелева и Карнаухов рассказали о том, как решились исполнять четверной подкрут

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов изначально настраивались на то, что будут исполнять четверной подкрут на первенстве России среди юниоров. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

Шешелева и Карнаухов рассказали, как решились исполнять четверной подкрут
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Ранее фигуристы победили на юниорском первенстве России, исполнив самый сложный контент в мире на данный момент - четверной подкрут, тройной флип в каскаде с тройным тулупом и двойным акселем и сольный тройной лутц.

"Сложностей при подготовке к первенству России никаких не было, просто работали", - рассказала Шешелева.

"Мы выступили на соревнованиях на призы президента ФФКМ. После этого турнира просто поддерживали форму", - рассказал Карнаухов.

Спортсмены начали изучать четверную подкрутку в начале сезона. "Но в итоге решили всего пару недель назад показать его на соревнованиях", - отметил Карнаухов. "Четверной подкрут получился у нас с первой попытки", - сказала Шешелева.

Фигуристы изначально настраивались на то, чтобы исполнить четверной подкрут на первенстве России. "Сначала мы выступили в Москве с ним, чтобы понять, стоит ли, - рассказала собеседница агентства. - Там мы поняли, что можем это сделать".

"Мы настраивались в любом случае на четверной подкрут, - отметил собеседник агентства. - Иногда были не очень удачные попытки, после каждой хотелось отказаться, но смогли сделать его в итоге". "Четверной выброс пока перестали делать, потому что готовились к первенству России, - рассказала Шешелева. - Наверное, сейчас начнем его тренировать, но пока не знаем, будем ли вставлять его в программу".

Коньки от Деда Мороза

Фигуристы рассказали, как пришли в фигурное катание. "Я у Деда Мороза попросила коньки, потом мама меня отвела на каток. Мне понравилось, с тех пор я катаюсь, - сказала Шешелева. - Первым тренером была Елизавета Сергеевна Смирнова, потом Этери Георгиевна [Тутберидзе]".

"Меня родители решили отправить позаниматься чем-нибудь, им попалось объявление о наборе в группу фигурного катания. Они меня туда привели, я покатался в одиночном в Тюмени в группе Натальи Ивановны Карасевой, - рассказал Карнаухов. - Затем меня пригласили в парное катание, приехал, попробовал, и мне понравилось".

"Мы катаемся с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским на одном льду. Конечно, смотрим на их катание и пытаемся повторить за ними", - сказала Шешелева. "Они очень поддерживают нас во время прокатов", - отметил Карнаухов.

В качестве главного совета в фигурном катании Шешелева привела в пример фразу Этери Тутберидзе: "Сошел с пьедестала - и ты уже никто". Это слова Этери Георгиевны". "Какая Этери Георгиевна? Она в меру строгая, не дает расслабляться, - рассказал Карнаухов. - Может пошутить где-то".

Спортсмены отметили, что не равняются ни на одну пару. "Я ни на кого не равняюсь, катаюсь в свое удовольствие и пытаюсь сам на себя быть похожим", - сказал Карнаухов. "Я тоже не равняюсь ни на кого, но мне нравится пара Жени Тарасовой и Вовы Морозова", - отметила Шешелева. "Когда мы вращения учили, они помогали нам немного", - добавил Карнаухов.

Шешелевой 13 лет, Карнаухову - 18. Помимо золота первенства России среди юниоров на их счету две золотые медали этапов юниорского Гран-при России.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Этери Тутберидзе
Дмитрий Козловский
Наталья Карасева