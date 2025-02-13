Шешелева и Карнаухов рассказали, как решились исполнять четверной подкрут

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов изначально настраивались на то, что будут исполнять четверной подкрут на первенстве России среди юниоров. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

Ранее фигуристы победили на юниорском первенстве России, исполнив самый сложный контент в мире на данный момент - четверной подкрут, тройной флип в каскаде с тройным тулупом и двойным акселем и сольный тройной лутц.

"Сложностей при подготовке к первенству России никаких не было, просто работали", - рассказала Шешелева.

"Мы выступили на соревнованиях на призы президента ФФКМ. После этого турнира просто поддерживали форму", - рассказал Карнаухов.

Спортсмены начали изучать четверную подкрутку в начале сезона. "Но в итоге решили всего пару недель назад показать его на соревнованиях", - отметил Карнаухов. "Четверной подкрут получился у нас с первой попытки", - сказала Шешелева.

Фигуристы изначально настраивались на то, чтобы исполнить четверной подкрут на первенстве России. "Сначала мы выступили в Москве с ним, чтобы понять, стоит ли, - рассказала собеседница агентства. - Там мы поняли, что можем это сделать".

"Мы настраивались в любом случае на четверной подкрут, - отметил собеседник агентства. - Иногда были не очень удачные попытки, после каждой хотелось отказаться, но смогли сделать его в итоге". "Четверной выброс пока перестали делать, потому что готовились к первенству России, - рассказала Шешелева. - Наверное, сейчас начнем его тренировать, но пока не знаем, будем ли вставлять его в программу".

Коньки от Деда Мороза

Фигуристы рассказали, как пришли в фигурное катание. "Я у Деда Мороза попросила коньки, потом мама меня отвела на каток. Мне понравилось, с тех пор я катаюсь, - сказала Шешелева. - Первым тренером была Елизавета Сергеевна Смирнова, потом Этери Георгиевна [Тутберидзе]".

"Меня родители решили отправить позаниматься чем-нибудь, им попалось объявление о наборе в группу фигурного катания. Они меня туда привели, я покатался в одиночном в Тюмени в группе Натальи Ивановны Карасевой, - рассказал Карнаухов. - Затем меня пригласили в парное катание, приехал, попробовал, и мне понравилось".

"Мы катаемся с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским на одном льду. Конечно, смотрим на их катание и пытаемся повторить за ними", - сказала Шешелева. "Они очень поддерживают нас во время прокатов", - отметил Карнаухов.

В качестве главного совета в фигурном катании Шешелева привела в пример фразу Этери Тутберидзе: "Сошел с пьедестала - и ты уже никто". Это слова Этери Георгиевны". "Какая Этери Георгиевна? Она в меру строгая, не дает расслабляться, - рассказал Карнаухов. - Может пошутить где-то".

Спортсмены отметили, что не равняются ни на одну пару. "Я ни на кого не равняюсь, катаюсь в свое удовольствие и пытаюсь сам на себя быть похожим", - сказал Карнаухов. "Я тоже не равняюсь ни на кого, но мне нравится пара Жени Тарасовой и Вовы Морозова", - отметила Шешелева. "Когда мы вращения учили, они помогали нам немного", - добавил Карнаухов.

Шешелевой 13 лет, Карнаухову - 18. Помимо золота первенства России среди юниоров на их счету две золотые медали этапов юниорского Гран-при России.