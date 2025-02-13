Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: порядок выхода на лед

Состоялась жеребьёвка выступления спортивных пар в короткой программе в рамках финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025. По её итогам стал известен порядок выхода пар на лёд.

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Первая разминка:

1. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

2. Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский.

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Вторая разминка:

4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

5. Дарья Андреева/Александр Акимов.

6. Ясмина Кадырова/Илья Миронов.

7. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.