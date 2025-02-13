Тарасова оценила выбор Горбачевой в качестве запасной на отбор к ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выбор бронзового призёра чемпионата России — 2025 Алины Горбачёвой в качестве основного кандидата на место запасной на отборочный турнир к Олимпийским играм — 2026 в Италии.

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« Я в ы б о р ф е д е р а ц и и , к о н е ч н о , о д о б р ю . Д у м а ю , Алина Горбачёва перспективная фигуристка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Окончательное решение относительно состава сборной на отбор к ОИ будет принято после финала Гран-при России в Красноярске. Отмечается, что основной претенденткой на включение в основной состав значится двукратная чемпионка России Аделия Петросян.