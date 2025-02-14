Появилось фото медалей, которые разыграют на финале Гран-при России — 2025
Появилось фото медалей, которые получат призёры и победители финала Гран-при России — 2025, который с 14 по 16 февраля пройдёт в Красноярске.
Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится первый соревновательный день финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию.
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Расписание видов:
14:00 — короткие программы у спортивных пар;
15:25 — короткие программы у мужчин.
Результаты этого старта с большой долей вероятности будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде в турнире в Пекине и в ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Гран-при России.