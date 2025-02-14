Авербух прокомментировал олимпийский отбор

Илья Авербух заявил, что на олимпийский отбор поедут чемпионы России.

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С 14 по 16 февраля в Красноярске пройдет финал Гран-при России. До 28 февраля Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.