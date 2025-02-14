Козловский опроверг слухи о распаде пары с Бойковой

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о слухах о распаде дуэта.

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« Д о п у с к а ю л и р а с п а д ? П о п о в о д у т о г о , ч т о в ы ч и т а л и , д а ж е н е з н а ю , к а к э т о к о м м е н т и р о в а т ь , е с т ь л и з д е с ь п р е д с т а в и т е л и « М а т ч Т В » , н а д о с п р а ш и в а т ь у и х и с т о ч н и к о в . В ы д о л ж н ы п о н и м а т ь , н а с к о л ь к о т о т в б р о с н о с и л г л у п ы й и б е с с м ы с л е н н ы й х а р а к т е р , п о с к о л ь к у в э т о м в б р о с е б ы л и п е р е ч и с л е н ы в с е в о з м о ж н ы е в а р и а н т ы , о д и н и с к л ю ч а е т д р у г о й . Э т о г о в о р и т о т о м , ч т о и н ф о р м и р о в а н н о с т ь и с т о ч н и к а о ч е н ь н и з к а я . Н а х о д я с ь н а н а ш е м у р о в н е , в н а ш е м в о з р а с т е , р а с п а д п а р ы р а в е н о к о н ч а н и ю к а р ь е р ы , а з а к а н ч и в а т ь к а р ь е р у н и к т о н е п л а н и р у е т » , — п е р е д а ё т с л о в а Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021), двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2019, 2022).