Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран‑при России

Выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Финале Гран‑при России по фигурному катанию.

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Соревнования проходят в Красноярске.

Мишина и Галлямов получили за выступление 81,20 балла. Пара тренируется у Тамары Москвиной.

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (77,04), третье — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (74,38). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из группы Этери Тутберидзе идут четвертыми (72,63).

Пары выступят с произвольными программами 16 февраля.