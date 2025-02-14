Фигурист Мозалев расстроился из‑за изменений в регламенте ФФККР

Фигурист Мозалев рассказал, что расстроился из‑за изменений в регламенте ФФККР
Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что расстроился, когда узнал об изменениях регламента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), из‑за которых изначально не был допущен до участия в Финале Гран‑при.
В пятницу в Красноярске стартовал Финал Гран‑при России. Фигурист набрал 82,30 балла по итогам короткой программы. Ранее ФФККР на официальном сайте опубликовала предварительный список участников Финала. Согласно новым правкам в регламенте ФФККР, к турниру из‑за недобора очков не были допущены Матвей Ветлугин, Мозалев и Артур Даниелян. Впоследствии стало известно, что Мозалев заменил Григория Федорова, который снялся с турнира из‑за болезни.
— Я прилетел сегодня в 6 утра, пару часиков поспал, сходил на тренировку, еще 3–4 часа поспал. Тяжело. Хороший опыт. Если бы еще сделал хотя бы один хороший элемент, то оценивал бы прокат неплохо. Когда узнал, что приму участие в Финале, были смешанные эмоции. Я тогда себя не очень хорошо чувствовал, не пошел на тренировку. Было воодушевление, сезон не закончился, надо дожать. Мог полететь в тот же день, но решил полететь попозже, чтобы долечиться и потренироваться у себя. Мне никто не говорил, что я поеду, но первому запасному номеру надо готовиться. Под конец думал, что вряд ли кто‑то снимется. Я очень расстроился, когда поменяли критерии отбора посередине сезона, ничего не говоря никому, было обидно. Я подумал, что так рано еще никогда сезон не заканчивал. Подумал, что спокойно буду готовиться к следующему сезону. Рад, что у меня такие фанаты, которые за меня все сделают, но я понимал, что это вряд ли что‑то изменит, — передает слова Мозалева корреспондент «Матч ТВ».