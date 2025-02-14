Фигурист Мозалев расстроился из‑за изменений в регламенте ФФККР

Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что расстроился, когда узнал об изменениях регламента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), из‑за которых изначально не был допущен до участия в Финале Гран‑при.

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В пятницу в Красноярске стартовал Финал Гран‑при России. Фигурист набрал 82,30 балла по итогам короткой программы. Ранее ФФККР на официальном сайте опубликовала предварительный список участников Финала. Согласно новым правкам в регламенте ФФККР, к турниру из‑за недобора очков не были допущены Матвей Ветлугин, Мозалев и Артур Даниелян. Впоследствии стало известно, что Мозалев заменил Григория Федорова, который снялся с турнира из‑за болезни.