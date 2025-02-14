Норвегия и еще ряд стран намерены опротестовать решение ISU о допуске россиян

Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен намерена опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить до отбора на Олимпийские игры 2026 года спортсменов из России и Белоруссии.

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« М ы п р о в е л и т щ а т е л ь н у ю в н у т р е н н ю ю п р о в е р к у с о в м е с т н о с с о в е т о м д и р е к т о р о в . М ы н е б ы л и у д и в л е н ы , ч т о э т о п р о и з о ш л о , н о в т о ж е в р е м я м ы б ы л и у д и в л е н ы р е ш е н и е м I S U с т а т ь п е р в ы м в э т о м в о п р о с е . М ы э т о г о с о в е р ш е н н о н е о д о б р я е м . М ы и е щ ё н е с к о л ь к о с т р а н х о т и м с о з д а т ь б о л е е ш и р о к и й ф р о н т п р о т и в I S U , о б ъ е д и н и в б о л ь ш е с т р а н . С ч и т а е м п е ч а л ь н ы м , ч т о I S U п р и н я л т а к о е р е ш е н и е » , — п р и в о д и т с л о в а А д о л ь ф с е н A B C N y h e t e r с о с с ы л к о й н а а г е н т с т в о N T B .

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.