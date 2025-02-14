Норвегия и ещё ряд стран намерены подать протест на решение ISU о допуске россиян

Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен намерена опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить до отбора на Олимпийские игры 2026 года спортсменов из России и Белоруссии.

Норвегия и еще ряд стран намерены опротестовать решение ISU о допуске россиян
© Чемпионат.com

«Мы провели тщательную внутреннюю проверку совместно с советом директоров. Мы не были удивлены, что это произошло, но в то же время мы были удивлены решением ISU стать первым в этом вопросе. Мы этого совершенно не одобряем. Мы и ещё несколько стран хотим создать более широкий фронт против ISU, объединив больше стран. Считаем печальным, что ISU принял такое решение», приводит слова Адольфсен ABC Nyheter со ссылкой на агентство NTB.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.

Фигурное катание