Тарасова высмеяла критику норвежцами допуска россиян к отбору на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высмеяла критику норвежцами допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова призналась, что никогда не видела норвежских фигуристов и не слышала о них

. « А о к а з ы в а е т с я , ч т о у н и х е с т ь р у к о в о д и т е л и . Ф и г у р и с т о в н е т , а р у к о в о д и т е л и е с т ь . В о т т а к б ы в а е т » , — о т м е т и л а о н а .

Специалист выразила надежду на то, что норвежцам не удастся повлиять на позицию Международного союза конькобежцев (ISU).

« П о т о м у ч т о м е ж д у н а р о д н а я ф е д е р а ц и я — э т о н е ч а с т н а я л а в о ч к а ф е д е р а ц и и и з Н о р в е г и и , а о р г а н и з а ц и я , к о т о р а я о т в е ч а е т з а р а з в и т и е ф и г у р н о г о к а т а н и я в м и р е . А б е з р о с с и й с к и х ф и г у р и с т о в р а з в и т и я н е п о л у ч а е т с я » , — з а к л ю ч и л а Тарасова.

Ранее Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила, что Норвегия и еще несколько стран выступят против допуска российских фигуристов к отбору на Игры-2026.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.