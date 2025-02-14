Тарасова высмеяла критику норвежцами допуска россиян к отбору на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высмеяла критику норвежцами допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова высмеяла критику норвежцами допуска россиян к отбору на Олимпиаду
© РИА Новости

Тарасова призналась, что никогда не видела норвежских фигуристов и не слышала о них

. «А оказывается, что у них есть руководители. Фигуристов нет, а руководители есть. Вот так бывает», отметила она.

Специалист выразила надежду на то, что норвежцам не удастся повлиять на позицию Международного союза конькобежцев (ISU).

«Потому что международная федерация это не частная лавочка федерации из Норвегии, а организация, которая отвечает за развитие фигурного катания в мире. А без российских фигуристов развития не получается», заключила Тарасова.

Ранее Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила, что Норвегия и еще несколько стран выступят против допуска российских фигуристов к отбору на Игры-2026.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова