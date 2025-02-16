В России высказались о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию Игр 2026 года в Италии. Его слова приводятся в Дмитрия Кузнецова.

Коган заявил, что решение будет озвучено, когда Россия получит информацию из Международного союза конькобежцев (ISU).

« К о г д а и м е н н о э т о п р о и з о й д е т , з а в и с и т н е о т н а с » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее стало известно, что ряд стран выступит против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен назвала решению ISU печальным.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.