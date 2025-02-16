В России высказались о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию Игр 2026 года в Италии. Его слова приводятся в Дмитрия Кузнецова.

В России высказались о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию
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Коган заявил, что решение будет озвучено, когда Россия получит информацию из Международного союза конькобежцев (ISU).

«Когда именно это произойдет, зависит не от нас», подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ряд стран выступит против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен назвала решению ISU печальным.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Александр Коган