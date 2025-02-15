Фигурист Савосин снялся с произвольной программы финала Гран-при России

Роман Савосин не выступит в произвольной программе финала Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсмен снялся с произвольной программы из-за болезни. После короткой программы он занимал 11-е место.

Савосину 24 года. Он является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года. В нынешнем сезоне фигурист становился вторым на этапе Гран-при России в Магнитогорске и четвертым - в Москве. На чемпионате России Савосин занял 10-е место.

Произвольную программу мужчины представят 15 февраля. Турнир проходит в Красноярске.