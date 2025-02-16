Кагановская и Некрасов выиграли финал Гран-при России, Пасечник и Чиризано — вторые
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями финала Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 205,58 балла.
Вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 200,61. Тройку сильнейших замкнули Анна Щербакова и Егор Гончаров (192,23).
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 205,58.
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,61.
- Анна Щербакова/Егор Гончаров — 192,23.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 189,50.
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 186,84.