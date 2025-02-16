Российская фигуристка рассказала, что работает с психологом

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая вместе с Дмитрием Козловским в соревнованиях спортивных пар, рассказала, что работает с психологом, передает ТАСС.

« Д и м а н е р а б о т а е т с о с п о р т и в н ы м п с и х о л о г о м , я р а б о т а ю п е р и о д и ч е с к и , в з а в и с и м о с т и о т с и т у а ц и и . Т у т н а д о п о н я т ь т о т м о м е н т , ч т о н и к т о т е б е н е п о м о ж е т , к р о м е с е б я с а м о г о , н и к а к о й п с и х о л о г » , — с к а з а л а Бойкова.

В финале Гран-при России победителями в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали 231,95 балла.

Вторую строчку заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), замкнули тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.