Фигуристка Петросян стала победительницей финала Гран‑при в Красноярске

Фигуристка Аделия Петросян одержала победу среди женщин‑одиночниц в финале Гран‑при России в Красноярске.

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В сумме за две программы Петросян набрала 238,79 балла, после короткой программы спортсменка занимала третье место. В произвольном прокате ученица Этери Тутберидзе не сумела исполнить заявленный тройной аксель.

Серебряную награду завоевала Алина Горбачева (224,36), бронзовую — Анна Фролова (221,89).

Занявшая первое место в короткой программе Софья Муравьева стала в итоге четвертой (214,05).

В сезоне‑2024/25 Петросян также победила на чемпионате России и двух этапах Гран‑при.