Авербух поделился мнением об отборе фигуристов на квалификацию ОИ

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнением о ситуации с отбором российских фигуристов на квалификацию Олимпийских игр.

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« В ы б о р у ф е д е р а ц и и ф и г у р н о г о к а т а н и я с р е д и м у ж ч и н б у д е т , н а в е р н о е , с а м ы й с л о ж н ы й . В с ё р е ш и т с я п о с п о р т и в н о м у п р и н ц и п у , н о в л ю б о м с л у ч а е б у д е т и н т р и г а . О д н а к о м ы н а д е е м с я , ч т о н а ш и х с п о р т с м е н о в к а к м о ж н о б ы с т р е е д о п у с т я т н а м и р о в у ю а р е н у и н е с п р а в е д л и в о е о т с т р а н е н и е п р е к р а т и т с я » , — п р и в о д и т с л о в а Авербуха Metaratings.

Напомним, в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске победу одержали Галлямов и Мишина. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).