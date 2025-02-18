Российскую фигуристку упрекнули в пожелании травмы конкурентке

Российская фигуристка Алина Горбачева ответила на упреки из-за публикации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) по поводу пожелания травмы соотечественнице Аделии Петросян.

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Спортсменка заявила, что никогда бы не хотела, чтобы кто-то из ее конкуренток получил повреждение, и она бы поехала на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

« П р о й д я ч е р е з м н о ж е с т в о т р а в м , н и к о г д а и н и к о м у н е п о ж е л а е ш ь т р а в м и р о в а т ь с я . Ф и г у р н о е к а т а н и е д л я м е н я н е п у т ь к О л и м п и а д е — э т о п р о с т о м о я ж и з н ь ! » — д о б а в и л а о н а .

17-летняя Петросян — двукратная чемпионка России и главная претендентка на участие в квалификации к Олимпийским играм. 16 февраля она выиграла финал Гран-при России. Горбачева расположилась на втором месте.

После соревнований Горбачева сделала репост записи о Петросян. В посте говорилось о том, что в случае травмы Петросян она будет наиболее вероятным кандидатом на поездку на Олимпийские игры-2026.