Соперницы Петросян случайно прогневали фанатов, ждущих ее на ОИ

Финал Гран-при России, который должен был стать последней стадией отбора на квалификационный олимпийский турнир в Пекине, закончился 16 февраля. А вот споры, косвенно или прямо связанные с этой процедурой, нет. И касаются они не самого непонятного в плане выбора участника вида – мужского одиночного катания. В центре внимание снова девушки.

Бронзовый призёр финала в Красноярске Анна Фролова поделилась с журналистами необычной просьбой Аделии Петросян. Двукратная чемпионка России хотела, чтобы у неё было больше времени на разминку перед прокатом – нужно было доработать прыжки ультра-си. В произвольной программе Аделия каталась сразу после Ани, поэтому попросила соперницу побыстрее уйти со льда. Ученица Этери Тутберидзе выразила свою просьбу в вежливой форме – сказала, что Фролова часто очень долго делает поклон, и спросила, может ли это в этот раз произойти быстрее. Аня согласилась.

С е г о д н я б ы л о р е к о р д н о е в р е м я , з а к о т о р о е я п о д н я л а с ь с ф и н а л ь н о й т о ч к и , п о т о м у ч т о о н а е щ ё у м е н я н а к о л е н я х , и п о с л е ч е т ы р ё х м и н у т р а б о т ы о б ы ч н о д о л г о п о д н и м а е ш ь с я . Я т а к с е б я ч у в с т в о в а л а п о к р а й н е й м е р е . Н о я п о н и м а л а , ч т о Аделии нужно больше времени попрыгать, разминаться, – сказала Фролова после окончания соревнований.

Казалось бы, подобная просьба Аделии и реакция на неё Ани говорит о тёплых отношениях между девушками. Но фанаты, которые в фигурном катании бывают очень жестокими в отношении тех, кого не поддерживают, посчитали иначе. Одни начали упрекать Фролову в том, что она вообще рассказала эту историю. По их мнению, Аня специально поставила об этом в известность всех, чтобы очернить Петросян.

Ученице Тутберидзе досталось ещё больше. «Возомнила себя звездой», «Корона на голову давить начинает», «А Аделия ушла перед прокатом Алины (Горбачёвой)?» – вот некоторые из комментариев болельщиков.

Оправдываться пришлось Фроловой. Видимо, до фигуристки долетели слова фанатов. Аня удивилась спорам из-за этого полушуточного диалога. Она сказала, что с её стороны было ошибкой надеяться на адекватную реакцию спортивной аудитории.

Н и к о г д а н е в ы с к а з ы в а ю ч т о - т о п о д о б н о е , н о с е й ч а с м о л ч а т ь н е с т а н у , т а к к а к в б р о с ы и д у т н е т о л ь к о в м о ю с т о р о н у . Н е с т и в м и р з л о , р а с п р и и н е г а т и в – э т о в ы б о р и ж и з н е н н а я п о з и ц и я . Н о я в е р ю , ч т о х о р о ш и х л ю д е й в ж и з н и б о л ь ш е , – н а п и с а л а ф и г у р и с т к а в с о ц с е т я х .

Чуть позже хейт полился уже в сторону серебряного призёра финала Гран-при Алины Горбачёвой. Но не из-за её собственных слов, а из-за репоста фигуристки и её тренеров Софьи Федченко и Влады Данилкиной в социальных сетях. Отрывок из выступления Горбачёвой, а также мнение относительно отбора на квалификационный турнир опубликовали не сами фигуристки и её наставники, а иностранный фан-аккаунт. Тем не менее, гневно говорить начали именно о них.

Сейчас Алина, скорее всего, в шаге от попадания на Олимпиаду в случае несвоевременной травмы Аделии. Конечно, мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются в этом спорте, – было написано в том посте.

Далее в тексте говорится о том, что это всё является постепенным восхождением Алины в российском фигурном катании. Фанаты верят в том, что Горбачёва продолжит развиваться, и говорят о её большом потенциале.

Это отвратительно по отношению к Аделии», «Позорище чистой воды», «Не рано Горбачёва с тренерами рвутся медали себе повесить? Уже и Аделию похоронили, – возмущались фанаты Петросян, посчитав, что Горбачёва и её тренеры желают чемпионке России травмы.

Они также отмечали, что Алина и Аделия на награждении в Красноярске не особо горели желанием поздравлять и обнимать друг друга. В этом болельщики усмотрели напряжённость в отношениях фигуристок.

На самом же деле, ничего страшного не произошло. Аня Фролова просто рассказала необычную историю – она ведь могла и отказаться Аделии в её просьбе, если бы посчитала её некорректной. В словах, репостнутых Горбачёвой и её штабом, тоже не содержится негатив в отношении Петросян: в них восхваляется сама Алина. Неопределённость с отбором заставила нервничать не только фигуристов, но и фанатов: они начали искать подвох в любых словах.

Алина Горбачёва в своих соцсетях ответила на выпады болельщиков: она никогда и никому не желала травмы, а только хотела поблагодарить за поддержку фанатов. Фигуристка подтверждает, что не будет сдаваться вне зависимости от того, поедет ли она на Олимпийские игры. Кроме того, она указала, что на чемпионате России была не второй, а лишь третьей.