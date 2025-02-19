Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

Российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Об этом сообщает Life.

14 февраля Валиева выложила в социальные сети фотографию из ресторана. Нестеров поделился снимком из того же заведения. Также фигуристка показала букет в форме сердца.

31-летний Нестеров — капитан и защитник московского ЦСКА. В активе хоккеиста золото и серебро Олимпийских игр, а также бронза чемпионата мира в составе сборной России.

Валиева призналась в сложностях в жизни с новым весом

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).