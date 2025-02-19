Фигуристы Чернышова и Вильчик пропустят юниорский финал Гран-при России

Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, выступающие в спортивных парах, пропустят юниорский финал Гран-при России. Об этом ТАСС рассказала тренер пары Арина Ушакова.

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Юниорский финал Гран-при России пройдет с 27 февраля по 1 марта в Калуге.

"Настя и Влад пропустят финал Гран-при России. Приняли такое решение, со здоровьем все в порядке, - рассказала Ушакова. - Если федерация даст разрешение, то ребята в следующем сезоне будут выступать и по юниорам, и по взрослым. Если не разрешат, то будут только по взрослым, это их решение. Сейчас плотно занялись усложнением прыжкового контента, также будем усложнять поддержки".

Чернышовой 15 лет, Вильчику - 19. Вместе они стали победителями первенства России среди юниоров 2024 года. В текущем сезоне стали дважды вторыми на этапах юниорского Гран-при России.