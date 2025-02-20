Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов

Фигурист Шайдоров с отрывом выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров уверенно выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле (Южная Корея). За свой прокат он набрал 94,73 балла. Второе место занял американец Джимми Ма с результатом 82,52 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно, набравший за прокат 79,84 балла.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Мужчины. Короткая программа:
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,73 балла.
- Джимми Ма (США) — 82,52.
- Кадзуки Томоно (Япония) — 79,84.
- Джун Хван Ча (Южная Корея) — 79,24.
- Као Миура (Япония) — 78,80.
- Тацуя Цубои (Япония) — 78,07.