Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров уверенно выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле (Южная Корея). За свой прокат он набрал 94,73 балла. Второе место занял американец Джимми Ма с результатом 82,52 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно, набравший за прокат 79,84 балла.

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Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Мужчины. Короткая программа: