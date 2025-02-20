Антон Сихарулидзе рассказал о формировании команды фигуристов на олимпийский отбор.

– Как идет работа над списком в Пекин?

– Что касается состава на сентябрьский турнир, то это пазл, который складывается; мы решаем эту задачу сообща. Все наши решения будут основаны на спортивном принципе. Ситуация непростая, и ребята много лет не выступали на международных турнирах, график соревнований сдвинут. Поэтому одного определяющего турнира нет.

Например, раньше перед чемпионатом Европы проходил чемпионат России, где определялась сборная команда. Сейчас ситуация другая. Но я уверен, что мы сформируем боеспособную команду.

– То есть решение по составу еще не принималось?

– Нет, на данный момент списки еще не утверждены. Мы ведем переговоры с тренерами и с самими ребятами. Пока не имеет смысла торопиться.

– Будет тренерский совет?

– Да, все это будет определять тренерский совет, и решение будет коллегиальным.

Мы будем рассматривать спортсмена по целой совокупности факторов – таких как спортивные результаты прежде всего этого сезона, прошлого сезона, психологическая устойчивость, потому что наши болельщики должны понимать, что эти ребята приедут впервые за четыре года на международный турнир, и сразу это и будет отбором на Олимпийские игры. А их вторым стартом сразу будут Олимпийские игры.

И здесь будет очень важна их психологическая стабильность и стабильность катания, – сказал глава ФФККР.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) должна подать списки в Международный союз конькобежцев (ISU) до 28 февраля.