Авербух оценил итоги финала Гран-при России в танцах на льду

Авербух о финале Гран-при: «Кагановская и Некрасов ворвались в сборную. Если бы они проиграли, это было бы немного сенсационно»
Илья Авербух назвал закономерными итоги финала Гран-при России в танцах на льду.
16 февраля соревнования завершились в Красноярске. Победили Василиса Кагановская и Максим Некрасов, вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, третьими – Анна Щербакова и Егор Гончаров.
«Василиса Кагановская и Максим Некрасов ворвались в сборную. Они изначально были фаворитами и главными претендентами на победу. Если бы они проиграли, это было бы как раз немного сенсационно. Результаты в танцах практически все закономерны», – сказал хореограф и призер Олимпийских игр Авербух.