Трусова выступит в паре с Игнатовым на «Русском вызове», Щербакова, Сотникова, Гуменник, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – в заявке

Опубликован состав фигуристов на турнир по шоу-программам «Русский вызов».

Опубликован состав фигуристов на турнир по шоу-программам «Русский вызов»
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Соревнования пройдут 22 марта в Санкт-Петербурге.

Девушки: Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Алина Горбачева, Ксения Синицына.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин.

Пары: Александра ТрусоваМакар Игнатов, Татьяна ВолосожарМаксим Траньков, Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Александра БойковаДмитрий Козловский.

Танцы на льду: Виктория СиницинаНикита Кацалапов, Александра СтепановаИван Букин, Василиса КагановскаяМаксим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Софья ЛеонтьеваДаниил Горелкин, Анна ЩербаковаЕгор Гончаров.

Фигурное катание
Елизавета Пасечник
Ксения Синицына
Анна Фролова
Егор Гончаров
Матвей Ветлугин
Даниил Горелкин
Софья Леонтьева
Алина Горбачева
Василиса Кагановская
Софья Муравьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Александра Бойкова
Евгений Семененко
Виктория Синицина
Дмитрий Алиев
Никита Кацалапов
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Иван Букин
Александра Степанова
Роман Савосин
Татьяна Волосожар
Максим Траньков
Аделина Сотникова
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Анна Щербакова
Александр Трусов
Максим Некрасов
Владимир Морозов