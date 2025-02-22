Фигуристка Загитова выступила с показательным номером на льду Амура

Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта на льду реки Амур.

На церемонии открытия губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о том, что на льду пограничной реки между городами Благовещенск и Хэйхэ состоятся соревнования по хоккею и авторалли.

"Они стали уже визитной карточкой наших городов. Мы очень дорожим нашей дружбой, поздравляю всех участников, всех друзей с открытием зимнего фестиваля. Да здравствует российско-китайская дружба", - приводит слова губернатора ТАСС.

В церемонии открытия фестиваля принял участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который произвел символическое вбрасывание шайбы. А на площадке для участников и гостей был представлен главный трофей Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина.

Участников соревнований в видеообращении поприветствовал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он отметил, что дружба двух стран развивается, что стало следствием работы лидеров государств.

"Фестиваль, который проводится уже в седьмой раз, стал важной традицией, объединяющей атлетов и любителей зимних видов спорта", - сказал он.

Свой показательный номер на церемонии открытия представила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.