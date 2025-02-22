Журова: возвращение Валиевой в мировой спорт станет настоящим фурором

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт после длительной дисквалификации станет фурором для мирового сообщества. Ее слова приводит РИА Новости.

«Думаю, мы бы еще достаточное количество лет наблюдали за невероятным катанием Камилы, но ее лишили такой возможности. Если бы она смогла вернуться в профессиональный спорт, это был бы невероятный фурор для всего мирового сообщества», — заявила Журова.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.