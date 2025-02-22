В Госдуме раскрыли мировую реакцию на возвращение Валиевой в спорт после дисквалификации

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт после длительной дисквалификации станет фурором для мирового сообщества. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова: возвращение Валиевой в мировой спорт станет настоящим фурором
© РИА Новости
«Думаю, мы бы еще достаточное количество лет наблюдали за невероятным катанием Камилы, но ее лишили такой возможности. Если бы она смогла вернуться в профессиональный спорт, это был бы невероятный фурор для всего мирового сообщества», — заявила Журова.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

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