Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, объяснила провальное выступление сына Александра на всероссийском турнире «Мемориал Станислава Жука», прошедшем в Йошкар‑Оле. Ее слова приводит «Матч ТВ».

© Lenta.ru

Рудковская заявила, что Плющенко-младший был самым маленьким участником соревнований.

«Для фигурного катания разница в два года — это пропасть, и только дилетанты этого не знают», — подчеркнула она, добавив, что также сын последний год страдал от болей в коленях.

12-летний Плющенко, выступающий в одиночном катании среди мальчиков, занял 18-е место из 23. Он проиграл победителю Добромиру Воронову более 93 баллов.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.