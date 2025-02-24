Фигуристка Зинина вышла на лед после операции на голеностопе

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала «Матч ТВ», что приступила к ледовым тренировкам после операции на голеностопе, проведенной в январе.

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Из‑за проблем со здоровьем в сезоне‑2023/24 Зинина пропустила все главные старты. Фигуристка выступила в марте на турнире на призы Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, в апреле — на соревнованиях «Самарочка» и «На призы ФФКК Санкт‑Петербурга».

— В субботу я впервые вышла на лед после операции на голеностопе. Точных сроков восстановления пока нет. В любом случае, я надеюсь на лучшее, — сказала Зинина «Матч ТВ».

Зининой 18 лет, на чемпионате России в сезоне‑2022/23 спортсменка заняла пятое место.