Дуэт Пестовой и Лагутова завоевал золото в финале юниорского Гран-при

Танцевальный дуэт Зои Пестовой и Сергея Лагутова завоевал золотые медали по итогам произвольного танца в финале юниорского Гран-при-2024/2025 в Калуге. Тандем получил от судей 151,24 балла.

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Второе место досталось Марии Фефеловой и Артёму Валову, которые получили 168,76 балла, тройку призёров замкнули Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (166,67 балла).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Финал. Юниоры. Танцы на льду, произвольный танец:

1. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 174,26 балла.

2. Мария Фефелова и Артём Валов (Московская область) — 168,76.

3. Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (Москва) — 166,67.

4. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва) — 161,42.

5. Лилия Литенко и Игнат Пахомов (Московская область) — 156,73.