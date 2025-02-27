Тарасова назвала минус возвращения российских фигуристов на турниры

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала минус возвращения российских фигуристов на международные турниры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Специалист обратила внимание на то, что фигуристов возвращают не в полном количестве.

«У наших фигуристов было по три квоты в каждом виде, сейчас они допустят нас по одному человеку. А это большая разница», — заявила она.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Федерация фигурного катания на коньках России должна сделать выбор до конца февраля 2025-го.