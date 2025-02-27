Тарасова сообщила о выборе фигуристов-участников отбора на Олимпиаду

Россия выбрала фигуристов для участия в отборе на Олимпийские игры-2026. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, слова которой приводит РБК.

Тарасова сообщила о выборе фигуристов-участников отбора на Олимпиаду
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По ее мнению, выбор не был сложным. При этом специалист не стала называть конкретные фамилии.

«Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас все-таки соревнования», — заявила Тарасова.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных фигуристов стали Игры в Пекине. В Китае Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу. Также сборная России изначально выиграла командный турнир, однако позднее переместилась на третью строчку из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

Фигурное катание
Александр Галлямов
Камила Валиева
Александра Трусова
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
Анастасия Мишина
Евгения Тарасова
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
Владимир Морозов
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