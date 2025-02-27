Куракова обратилась в прокуратуру Франции из‑за интимного фото

Фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, подала заявление в правоохранительные органы Франции на фотографа, обработавшего ее снимок с выступления, сообщает Le Dauphine со ссылкой на L’Equipe.

Куракова участвовала в гала‑вечере в Вожани 22 декабря. Фотограф, работающий по контракту с Французской федерацией ледовых видов спорта (FFSG), прислал Кураковой фотомонтаж сексуального характера. На снимке 22‑летняя фигуристка совершает прыжок с обнаженной грудью.

— Я знаю, что это могло произойти, но мне это показалось странным. Другие бы отреагировали, верно? — сказала спортсменка.

FFSG обратилась с заявлением в прокуратуру Парижа в начале этой недели. Куракова решила подать жалобу и рассказать свою историю, заявив, что «ее роль — защитить других молодых девушек от подобного поведения».

Кураковой 22 года, она родилась в Москве, а с 2018 года представляет Польшу.