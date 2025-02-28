Тарасова прокомментировала обращение фигуристки в прокуратуру из-за интимного фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал с обращением бывшей российской фигуристки Екатерины Кураковой в прокуратуру Франции из-за эротического фотомонтажа, сделанного неназванным фотографом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Специалист объяснила действия фотографа.

«Он это сделал, чтобы выложить и заработать денег, потому что что‑то надо кушать. Если бы он сфотографировал ее в платье, это было бы никому не интересно», — заявила Тарасова.

Она также поинтересовалась у журналиста, видел ли он интимные фотографии, о которых идет речь.

«Нет? Ну как же так, голую и не увидели. Может быть, красиво. Советую посмотреть и мне прислать», — добавила Тарасова.

Об обращении Кураковой в прокуратуру Франции стало известно 27 февраля. Уточнялось, что фотограф сотрудничает с Французской федерацией ледовых видов спорта (FFSG). Уроженка Москвы Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019.