Пара Щербининой и Петрова стала лучшей в короткой программе в финале юниорского ГП России
Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров, выступающие в парном катании, захватили лидерство по итогам короткой программы в финале юниорского Гран-при России – 2024/2025, который проходит в Калуге. Судьи оценили прокат Щербининой и Петрова в 67,39 балла.
Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, финал, Калуга. Парное катание. Короткая программа:
- Таисия Щербинина/Артём Петров (Пермский край) — 67,39 балла.
- Зоя Ковязина/Артемий Мохов (Москва) — 66,78.
- София Диана Касинс/Александр Брегей (Санкт-Петербург) — 66,01.
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Москва) — 65,59.
- Кира Доможирова/Илья Вегера (Пермский край) — 63,92.
- Майя Шегай/Андрей Шадерков (Пермский край) — 61,27.