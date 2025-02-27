Пара Щербининой и Петрова стала лучшей в короткой программе в финале юниорского ГП России

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров, выступающие в парном катании, захватили лидерство по итогам короткой программы в финале юниорского Гран-при России – 2024/2025, который проходит в Калуге. Судьи оценили прокат Щербининой и Петрова в 67,39 балла.

Пара Щербининой и Петрова стала лучшей в короткой программе в финале юниорского ГП России
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Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, финал, Калуга. Парное катание. Короткая программа:

  • Таисия Щербинина/Артём Петров (Пермский край) — 67,39 балла.
  • Зоя Ковязина/Артемий Мохов (Москва) — 66,78.
  • София Диана Касинс/Александр Брегей (Санкт-Петербург) — 66,01.
  • Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Москва) — 65,59.
  • Кира Доможирова/Илья Вегера (Пермский край) — 63,92.
  • Майя Шегай/Андрей Шадерков (Пермский край) — 61,27.
Фигурное катание
Артем Петров