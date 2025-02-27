Пара Щербининой и Петрова стала лучшей в короткой программе в финале юниорского ГП России

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров, выступающие в парном катании, захватили лидерство по итогам короткой программы в финале юниорского Гран-при России – 2024/2025, который проходит в Калуге. Судьи оценили прокат Щербининой и Петрова в 67,39 балла.

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