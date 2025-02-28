Татьяна Навка и Роман Костомаров воссоединились на льду

Татьяна Навка и Роман Костомаров снова вышли на лед. Победители Олимпиады−2006 вдохновенно прокатились под забойные ритмы Rammstein. Видео опубликовала фигуристка в своих соцсетях.

© WomanHit.ru

Костомаров был в белой шапке, куртке и спортивных штанах. Навка облачилась в свободный черный костюм.

© Соцсети

«Немного покатались с Танюхой. Одно удовольствие кататься, тренироваться и, уверен, выступать здесь. В общем, класс!» — поделился своими впечатлениями Роман.

Подписчики были в восторге, увидев легендарную пару вместе. «Какая сила духа! Лучшая пара!», «Я восхищаюсь силой духа! Это потрясающе! Роман герой нашего времени!», «Крутые оба», «Какое счастье видеть вас в паре, видеть Романа на коньках, да ещё в такой шикарной форме», — написали фолловеры Навки.

Татьяна и Роман начали выступать вместе в 1998 году. Их сотрудничество оказалось невероятно успешным: пара одержала победу на чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах, а в 2006 фигуристы стали триумфаторами Олимпиады в Турине. Также Навка и Костомаров занимали первые места на чемпионатах России.