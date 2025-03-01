Елена Костылева победила в финале юниорского Гран-при России, Двоеглазова — вторая
Фигуристка Елена Костылева стала победителем финала юниорского Гран-при России. За произвольную программу она получила от судей 161.48 балла. По сумме двух программ фигуристка получила 230.34 балла.
Второй стала Алиса Двоеглазова с результатом 229.06 балла. Тройку сильнейших замкнула Маргарита Базылюк (220.04).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025.
Финал. Девушки. Итоговое положение:
1. Елена Костылева (Московская область) — 230,34
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 229,06
3. Маргарита Базылюк (Москва) — 220,04
4. Елизавета Андреева (Москва) — 210,99
5. Лидия Плескачёва (Москва) — 204,68
6. Валерия Лукашова (Москва) — 201,16.