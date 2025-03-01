Елена Костылева победила в финале юниорского Гран-при России

Фигуристка Елена Костылева стала победителем финала юниорского Гран-при России. За произвольную программу она получила от судей 161.48 балла. По сумме двух программ фигуристка получила 230.34 балла.

Второй стала Алиса Двоеглазова с результатом 229.06 балла. Тройку сильнейших замкнула Маргарита Базылюк (220.04).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025.

Финал. Девушки. Итоговое положение:

1. Елена Костылева (Московская область) — 230,34

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 229,06

3. Маргарита Базылюк (Москва) — 220,04

4. Елизавета Андреева (Москва) — 210,99

5. Лидия Плескачёва (Москва) — 204,68

6. Валерия Лукашова (Москва) — 201,16.