Фигурист Галлямов попал в больницу после выступления на Байкале

Призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов получил травму ноги во время выступления на турнире, который проходит на льду озера Байкал.

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По информации РИА Новости, Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение по время исполнения программы. Отмечается, что травма может быть серьезной.

25-летнего фигуриста доставили в больницу на обследование. До его результатов характер повреждения пока неизвестен.

Пара Мишина - Галлямов является главным претендентом на участие в квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года. Участники от России станут известны после того, как они полностью пройдут все проверки на получение нейтрального статуса.