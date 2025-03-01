Плющенко отреагировал на провальное выступление сына на всероссийских соревнованиях

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на провальное выступление сына Александра Плющенко на всероссийских соревнованиях «Мемориал Станислава Жука», прошедших в Йошкар‑Оле. Его слова приводит Sport24.

Плющенко отреагировал на провальное выступление сына
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Тренер отметил, что они не рассчитывали на соревнованиях на многое.

«Мы знаем на сегодняшний день свое место, и он это прекрасно понимает», — заявил Плющенко.

Бывший спортсмен добавил, что его больше всего обрадовало то, что Александр не расстроился.

«Я очень рад, что он вернулся после соревнований и начал действительно работать больше», — отметил Плющенко.

12-летний Плющенко, выступающий в одиночном катании среди мальчиков, на «Мемориале Станислава Жука» стал 18-м из 23 участников. Он проиграл победителю Добромиру Воронову более 93 баллов.

Фигурное катание
Александр Плющенко
Евгений Плющенко