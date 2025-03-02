Плющенко ответил Тутберидзе на критику судейства

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram ответил тренеру Этери Тутберидзе, которая после выступления фигуристок в женском одиночном катании в финале юниорского Гран-при подвергла критике работу судей.

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«Три ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си! Увы! Как бы это кому-то не хотелось. Так же, как компоненты не могут с паданием быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто и с таким прыжковым контентом», — написал Плющенко.

Победительницей турнира юниорок стала ученица Плющеко Елена Костылева. Она заняла первое место, исполнив пять элементов ультра-си и набрав 230,34 балла в сумме. Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место с результатом 229,06 балла, тройку лучших замкнула еще одна представительница тренерского штаба Тутберидзе — Маргарита Базылюк (220,04).

После завершения соревнований Тутберидзе на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала пост.