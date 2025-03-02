Стало известно, когда Валиева решит судьбу своей карьеры

Российская фигуристка Камила Валиева решила, что возобновит тренировки после окончания срока дисквалификации. Об этом пишет «Матч ТВ».

По информации источника, только после возобновления тренировочного процесса спортсменка примет решение о продолжении своей карьеры.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.