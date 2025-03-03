Журова заявила об уникальности возвращения Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой на лед станет уникальным. Ее слова приводит «Матч ТВ».

© Lenta.ru

Журова посчитала, что после пропуска соревновательной деятельности в течение четырех лет возвращаться будет тяжело.

«Если удастся, это будет интересный случай в истории фигурного катания, желаю Камиле, чтобы так и случилось», — отметила она.

Ранее стало известно, что Валиева примет решение о возобновлении карьеры после окончания срока дисквалификации. Отмечалось, что после отстранения 18-летняя спортсменка возобновит тренировки, чтобы понимать свое состояние.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.